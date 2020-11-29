身體髮膚，受之父母，相信大部分的父母都希望仔女長得跟自己像餅印一樣。不過，日本卻有一位父親嫌棄女兒長得太像自己，更指她的樣子會為他人帶來不幸，讓當時只是小學生的女孩對外貌失去自信，決定要改頭換臉，由16歲開始便進行第一次整容手術，之後走火入魔，花了超過1500萬日圓，連身材都改造，由清純小妹妹變成超火辣KOL！

這位女生叫いきりちゃん（ikirichan），今年22歲，她是一位整容KOL，在Twitter上分享自己的整容過程和進化史，吸引超過6萬名粉絲追蹤。早前，她接受日本媒體訪問，公開自己沉迷「換臉」的原因，原來令她走進整容這條不歸路的「兇手」，竟然是她的親生爸爸？

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同場加映：日男連續12年每天只睡30分鐘 開班教超短睡眠秘技

一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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