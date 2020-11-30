Nike廣告一向都是推銷概念多於產品本身，不過日本Nike近日發布的新廣告，被轟放大日本的排外問題，大批網民在網上揚言要抵制Nike，事件更引來不同國家的網民激烈討論。

日本Nike在11月27日發布了一個新廣告，影片以在日本生活的華裔、非裔、韓裔女孩為主角，講述她們在生活中受到欺凌，最後穿上Nike的鞋在球場上重拾自信。廣告在YouTube已累積超過800萬觀看次數，接近1萬個Dislike，差不多是Like數的一倍。

影片以在日本生活的華裔、非裔、韓裔女孩為主角。（影片截圖）

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廣告一出立刻引起日本網民不滿，指Nike放大日本的排外及種族歧視問題，刻意將日本塑造成歧視的國家，又揚言要罷買Nike。不少日本的政治家及名人都在Twitter轉載廣告並予以批評。連歐美、台灣及香港網民都熱烈討論，發表不同意見。有人認為西方國家所講的「多元性」其實也只是道德綁架的逆向歧視，亦有人認為日本排外是無可否認的事實。

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如有可以實現一個願望，大家會許個怎樣的願呢？日本有位妹妹許願希望請偶像為爺爺的店宣傳，結果當她見到偶像真人時立刻驚喜爆喊，到底發生甚麼事？

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