落選港姐廖慧儀的27歲姓張前男友Sam，疑情困墮樓亡。今日（12月2日）早上近7時，張男由油麻地一大廈天台墮下，送院後搶救不治。張男於墮樓前曾在Instagram發文，透露近兩個月飽受身心折磨，並稱再見及希望大家原諒他的決定。有指張男與廖慧儀於今年10月分手，疑張因情困而墮樓，但真正原因仍在調查中。 失戀的確令人傷痛，《開罐》找來專家分享，如何從失戀傷痛中走出來，再重新出發。

2020年落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，於今早（２日）油麻地墮樓身亡，終年27歲。（

2020年落選港姐廖慧儀有「狂野港姐」之稱，她曾出演TVB清談節目《後生仔傾吓偈》，於節目內大談愛情史。而Sam曾於10月在IG自爆被廖慧儀狠飛，經歷情傷，不過最後卻將帖文刪掉。今早(2日)Sam於IG限時動態上載了一段英文留言，疑似暗示想做傻事，表示自己這兩個月來無論生理和心理上都受苦，已不能再承受，並感謝一路上支持自己的人，跟大家說對不起和再見。而其妹妹也於IG帖文中確認哥哥的死訊。

分手之後，往往會陷入痛苦抑鬱之中。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享走出失戀4部曲，助剛分手的大家儘快走出失戀的悲傷，重新回到軌道，勇敢的向前任說再見，並最終在未來擁有一段更好的戀情。

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同場加映：10種無理期望成慢性分手元凶

心理學家及兩性專家 Tarra Bates-Duford指，大部分的親密關係在開始時，都總有些不合理的過分期待，這是人之常情的事情。Bates-Duford 表示，很多人會將電視電影中「完美愛情」的樣子，作為自己判定關係/情侶好壞的標準。但銀幕中的「完美愛情」能讓觀眾動容，多是因為現實難以實現。

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