日劇女王天海祐希十部必看作品！《女王的教室》到《頂級手術刀》

天海祐希本名「中野祐里」，東京都上野出身。原本是「寶塚歌劇團」的超級巨星，退團之後開始參與連續劇、電影和舞台劇的演出。天海祐希於2003年加入現在的經紀公司「研音」，主演代表作《女王的教室》從此奠定她在戲劇中堅毅的「女王」形象。無論是冷酷的教師、幹練的刑警、精明的主播、一流的名廚等等，各種專業與職業的角色，她都能夠詮釋得淋漓盡致。

日劇女王天海祐希的必看清單

曾經連續七年榮獲日本人票選最理想的女性上司，天海祐希給人的好感度和正能量無庸置疑！她本人親切大方、爽朗幽默、那種美麗而自信的模樣令粉絲深深著迷、崇拜不已！「男人會背叛妳，但肌肉不會。」天海祐希的名言鼓舞了廣大女性，不結婚又何妨，一個人也可以過得很快樂！她勇於挑戰自我，對演戲的熱情始終不變。接下來，雪奈就要盤點這位粉絲心目中永遠的女王，曾經演過的精采日劇作品。因為天海祐希演過的戲劇實在太多了，這篇僅以日劇為主，因此電影和特別篇就不列入討論，難免有遺珠之憾，還請女王的粉絲們見諒喔！

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接下來也很期待永遠的女王天海祐希能帶給我們更多精湛演出的作品，因為篇幅有限沒辦法帶到一些也很優秀的作品，大家也不妨補充一下大家心目中的推薦作品喔！

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