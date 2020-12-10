平淡是福，相信不少女生都希望找個老實平凡的人做老公，不過到底要達到什麼要求才算是普通人？早幾年曾經有媒體對日本單身女性進行調查，發現她們對於「普通」的標準非常高，更被男性批評「太離地」。 最近，一班恨嫁的日本女生對於「普通男」的定義又再更新了，其中最令人驚訝的是樣貌要長得像日劇《 逃避雖可恥但有用》的男主角星野源！要成為日本女性眼中嫁得過的一般男性到底要具備哪10項要求？快看看自己是否達標吧！

最近，「普通男性」和「星野源」這兩個字突然登上了日本Twitter的熱搜，原來是有一個晨間新聞資訊節目《グッとラック！》報道了一個「未婚女性對於普通男性的定義」的專題，一位經驗豐富的姻緣配對顧問在訪問超過500位恨嫁的日本女性後，分享了時下女性對於結婚的想法。大部份女性都表示想和「普通男性」結婚，可是「普通」的定義並不簡單。首先，你要擁有日本男演員星野源的外表、每日做gym和睡前塗化妝水等，總共滿足了10項要求才算得上是「一般人」。

報道播出後引來大批網民激烈討論，雖然有少部分人覺得條件合理，但絕大多數人都批評這些條件過份理想化和「離地」，更有男網民嘲諷道「那新垣結衣也算是普通女性了！」你又有什麼看法？

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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