曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

日本節目《爆報！THEフライデー》最近收到一位男觀眾投稿，分享一段發生在他身上的超恐怖驚慄故事。事主叫村田高志，今年25歲，是一位普通的上班族，他由家鄉仙台上京獨自生活。一年前，他的隔壁搬來一位超可愛混血美女，村田對這位溫柔又美麗的女性一見鍾情，其後更發現他們在生活習慣、興趣嗜好都有很多共通點，令他堅信眼前的女生的他的真命天女。

兩人很快便成為情侶，半年後更打算同居生活。可是，正當他在女友房間幫忙收拾行李時，無意間發現了自己的畢業相冊，他在好奇心驅使下打開相冊，竟然揭發女友的變態真面目！到底他究竟看到了什麼？

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同場加映：最帥藏族美少年日本爆紅 連華春瑩也愛他？

如果將日本3位男神藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真合成在一起，到底會有幾靚仔？最近，四川就出現了一位被稱為「神級美少年」的藏族男生，早前在內地已經掀起一股熱潮，誰知他的魅力居然衝出中國，有日本新聞節目報道了他的專題，更登上了「Yahoo！Japan」熱搜，就連中國外交部發言人華春瑩都要在Twitter分享他的帥照！到底，這位本來寂寂無名的少年是何方神聖？

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