日本秋篠宮文仁親王 （現任德仁天皇的弟弟）的長女真子公主的婚事一直備受注目，受醜聞、疫情、和父親反對等因素影響，她與平民未婚夫小室圭的婚期由2018年延遲至今。不過，文仁親王於上月的55歲生日（11月30日）見記者時，突然表示將會尊重女兒的決定，默許真子公主與小室圭的婚事。雖然公主的喜事終於受到父親肯定，但部分日本民眾和媒體仍然對這位平民出身的男生有保留，更有人翻出小室圭的黑材料，直指他是「騙子」和「渣男」？！

今年29歲的真子公主在2012年與大學同學小室圭拍拖，5年後正式訂婚，原本預定2018年結婚。雖然小室圭是普通平民，但因為他陽光帥氣的外貌和法律專業的精英形象，剛被「起底」就受到日本民眾的歡迎和祝福，大家都非常看好這段婚姻。可是，小室在結婚前被連環爆出多單醜聞，結果婚禮不斷改期延遲，至今仍然未完婚。而他的好形象亦直線插水，有媒體爆出真子爸爸文仁親王曾直指小室所做的事是「婚姻詐騙」，部分民眾更認為他是「渣男」！到底，小室圭做了甚麼不能被饒恕的事？

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同場加映：最帥藏族美少年日本爆紅 連華春瑩也愛他？

如果將日本3位男神藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真合成在一起，到底會有幾靚仔？最近，四川就出現了一位被稱為「神級美少年」的藏族男生，早前在內地已經掀起一股熱潮，誰知他的魅力居然衝出中國，有日本新聞節目報道了他的專題，更登上了「Yahoo！Japan」熱搜，就連中國外交部發言人華春瑩都要在Twitter分享他的帥照！到底，這位本來寂寂無名的少年是何方神聖？

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