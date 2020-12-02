如果將日本3位男神藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真合成在一起，到底會有幾靚仔？最近，四川就出現了一位被稱為「神級美少年」的藏族男生，早前在內地已經掀起一股熱潮，誰知他的魅力居然衝出中國，有日本新聞節目報道了他的專題，更登上了「Yahoo！Japan」熱搜，就連中國外交部發言人華春瑩都要在Twitter分享他的帥照！到底，這位本來寂寂無名的少年是何方神聖？

Tamdrin #DingZhen recently became a social media star after a photo of his bright, sunny and innocent smile had gone viral. pic.twitter.com/IKd2kw8ixu — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 29, 2020

最近內地有一位新冒起的小鮮肉，出身農民家庭的他不像一般偶像明星般穿著光鮮、皮膚白滑，只靠陽光又靦腆的笑容就俘虜了過百萬名中國和日本女生！這位被網民稱為「神級美少年」的男孩叫丁真，今年只有20歲，來自四川甘孜州理塘縣。雖然他是藏族人，卻長得像3位日本男神：藤岡靛、成宮寬貴和竹內涼真的合成版。

今年11月，他因為一條短片意外爆紅，內地更掀起一股「丁真熱潮」！他的魅力很快就傳到日本，不少日本女生都對他帥氣的五官讚不絕口，形容他是「童話走出來的王子」，更有新聞節目報道了他的專題，講述他的成名經過。到底這位少年背後藏著什麼故事？

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