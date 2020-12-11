日本的少子化問題越來越嚴重，為了提高結婚率和生育率，他們居然要出動到AI（人工智能）幫手解決問題？最近，日本政府宣布將會投放近20億日圓（約港幣1億4900萬）輔助「AI相親系統」的項目經費，利用AI幫一班想結婚但又找不到合的對象的單身人士找到「真命天子／女」。到底用「AI相親系統」與一般婚姻介紹所、交友App有什麼不同？人工智慧真的這麼厲害？

早前，晨間新聞節目《スッキリ》就近期討論度極高的「AI相親系統」製作專題報道，介紹這個看似科幻作品才會出現的議題。其實這個系統早於2018年引入日本，至今已經有15個縣正在使用人工智能為登記了的市民做姻緣配對，更有多宗成功案例。

有網民指這個系統令人聯想到漫畫作品《戀愛與謊言》，內容講述政府會強制為16歲以上的國民決定他們的結婚對象。不過，現實當然並非大家所想的可怕，有政府職員解釋，其實AI只是全靠一個步驟去幫申請者找到最適合的伴侶，這個方法比一般交友App、婚姻介紹所的效率都要高而且安全！

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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