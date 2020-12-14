到759阿信屋購物時，最重要除了帶錢，第二必數會員卡，因為購物折扣可以差距很大！因此人人一張早已不是新鮮事，可你又有沒有留意過你手上的會員卡的設計？近日有網民在討論區發文，著大家分享自己的阿信屋會員卡，結果引來不少網民熱烈貼圖回應，笑稱「原來阿信屋啲設計咁黐線」！

有網民在連登討論區發文「阿信屋卡鬥柒大賽」，引來各界網民回圖分享自己手上的阿信屋會員卡。結果不但發現阿信屋設計靈感範圍大，包括產品宣傳類、地標類、新店類及應節類等等，設計的圖則及風格亦非常多變，令不少網民相當好奇究竟阿信屋歷年來出過多少款會員卡、靈感來源以及背後操刀者是誰。《開罐 Opener》已就相關疑問向阿信屋查詢，希望有機會為大家解開會員卡的神秘面紗。

到759阿信屋購物必備會員卡是常識吧？（01圖片）

以為自己手上的會員卡已相當新奇？不妨看看網民們的分享！👇👇👇點圖睇20張阿信屋最具創意會員卡👇👇👇

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