進入12月，香港正式感受到一點涼意，天文台表示今明兩天最低溫度最低可跌至13度，而且預計今個冬天會較以往更冷，大家都謹記做好保暖措施。提起保暖，近年坊間不難找到各式各樣輕薄的保暖內衣，當中有不少更具排汗快乾功能， 早前消委會曾測試市面上20款保暖內衣，發現質素參差，價值$559的樣本的保暖功效竟不及賣$99的樣本！證明價錢不代表一切！究竟在眾多產品中應如何選擇？《開罐 Opener》為大家整理出當中獲消委會高評分、價錢在$200以內的9款保暖內衣產品及穿著6大貼士！

消委會早前測試了20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，當中15款為日常穿着的內衣，另外5款聲稱適合於運動或戶外活動時穿着的底層衣。主要比較各樣本的成分吻合度、功能表現（保暖程度、透水氣度、排汗快乾程度）及耐用程度（布料強度、洗濯後的尺吋及外觀變化及抗起毛球度等）。

早前消委會曾測試市面上20款保暖內衣，發現質素參差。（吳煒豪攝）

平均保溫值差異大 $559保暖功效比$99差

報告中指出各測試樣本的保暖程度差異頗大，當中保暖度最高為Baleno，平均保溫值為0.23clo，而保暖度較低的則是Topvalu及Gunze，平均保溫值為0.12clo。最高及最低保溫值的樣本相差近一倍。

值得一提的是，消委會報告再次反映價錢高低並不代表一切。同樣以保暖程度為標準下，價值$559的Columbia運動內衣「Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer」，其保暖平均保溫值只達0.1，反而最便宜只售$99的Baleno保暖內衣「Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣」平均保溫值則達0.23。

不過消委會除了保暖程度，亦有就其他方面如透氣、排汗快乾等方面進行測試，並以5分為總分給予整體總評，以顯示各產品的平均效能。記者就20款樣本中，整理出當中獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的9款保暖內衣產品。👇👇👇點圖即睇9款$200以內高評分保暖內衣👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

另外消委會亦有就穿著及購買保暖內衣提供貼士，當中更破解了一個舊有迷思！原來衣服洗得多不一定會令其功效變差！

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同場加映：保暖內衣6大保養貼士

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