Google香港公布2020年度搜尋榜，今年上榜的熱爆關鍵字不少與疫情資訊及在家抗疫有關，「新型冠狀病毒」更是本地頭條熱爆榜首。熱門話題以外，相信大家都習慣用Google搜尋一些新用語的意思，你又能否記起今年曾搜尋過甚麼未知的用語？Google另外有公布今年度熱爆意思搜尋Top10，即是在網絡上最常被搜尋的意思及用法，即睇你有搜尋過多少個！

相信今年大家都增進不少跟口罩相關的知識。（梁鵬威 攝）

根據Google數據顯示，平均每7次搜尋就有一項從未在搜尋框中被輸入過的內容。隨着資訊發達，幾乎每日都有新的網絡用語和潮語。2020疫情之年，口罩的資訊從未少過，因此規格準則詞語如PFE、BFE均有上榜，另外首位亦不意外，可謂盡露港人本性！👇👇👇點圖睇Google香港2020年度熱爆意思搜尋Top 10👇👇👇

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同場加映：網民熱議 10個死場適合DONKI/壽司郎開分店

今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！

👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇

仲有其他死場建議！點擊睇全文：死場救星｜DONKI/壽司郎新店開邊度好？網民熱推10個死場救市