根據天文台預測，下周一（14日）開始天氣會明顯轉涼，溫度最低跌到13度，寒冷天氣會一直持續至下周日（20日），因此不妨趁周末做好禦寒措旋！UNIQLO及GU即日起至12月17日，推出多個限時優惠，多款秋冬保暖衣物均減價發售！當中最驚喜必數在日本大熱的HEATTECH毛毯一樣有減，而且大減$100元！絕對是入手好時機！另外獲消委會高評分的Baleno保暖內衣亦同樣有減。即睇下文睇各品牌減價詳情！

在日本大熱的UNIQLO HEATTECH毛毯今次一樣屬減伂之列！必買！（UNIQLO）

UNIQLO｜網絡旗艦店周年祭及限時商品減價

UNIQLO就聖誕節推出網絡旗艦店周年祭，當中包括多個網店限定的特別企劃及多款男女裝和家居用品限定優惠。當中最值得留意的特別企劃之一，就是曾在日本大賣、保暖效果極佳的HEATTECH毛毯大減$100！👇👇👇點圖睇周年祭3大企劃詳情👇👇👇

三大企劃以外，UNIQLO亦就周年祭推出冬日單品減價優惠，當中包括多款男女裝HEATTECH T恤、羽緻及搖粒絨外套等。同樣7日限定減至17日（下周四），並只限網店下單，可選送貨或門市自取。全單買滿$250即免運費，否則收取$30運費；門市自取則費用全免。👇👇👇點圖睇15款周年祭限定女裝優惠商品👇👇👇

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👇👇👇點圖睇8款周年祭限定男裝優惠商品👇👇👇

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GU｜一週會員限定減價商品

GU雖然暫不設官方網上商店，但於即日起至12月17日，同樣推出多款男女裝APP會員限定價格商品。只要用手機APP登記成為會員並於結賬時出示即可獲得優惠價格。減價產品中不乏羽絨及防風外套，另外今季新款的女裝糖果色針織毛次同樣有減！👇👇👇點圖睇17款會員限定價格男女裝商品👇👇👇

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Baleno｜消委會高評分保暖內衣多買多送

提起禦寒，豈少得保暖內衣！但不要以為坊間只有UNIQLO的HEATTECH一個選擇！早前消委會就曾保暖內衣進行測試，結果發現香港品牌Baleno推出的「Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣」保暖效能不俗，平均保溫值則達0.23clo，而且總評分亦獲得4分（總分為5分），在20款被評審的保暖內衣中，保暖效能評分最高，以售價$99來說實屬性價比高的選擇！

近期Baleno亦有就此款高評分保暖內衣推出優惠，男女及童裝的所有款式，包括V領、圓領、樽領保暖內衣及保暖緊身褲，均有「買4送1、買6送2」優惠，即平均最平$75便能買到！👇👇👇點圖睇保暖系列各款式👇👇👇

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同場加映：消委會9款$200內高評分保暖內衣

早前消委會曾測試市面上20款保暖內衣，發現質素參差，價值$559的樣本的保暖功效竟不及賣$99的樣本！證明價錢不代表一切！究竟在眾多產品中應如何選擇？《開罐 Opener》為大家整理出當中獲消委會高評分、價錢在$200以內的9款保暖內衣產品及穿著6大貼士！👇👇👇點圖即睇9款$200以內高評分保暖內衣👇👇👇

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仲有另外5款保暖內衣及保養貼士！點擊睇全文：消委會9款$200內高評分保暖內衣 $99暖過$559名牌 UNIQLO幾分？