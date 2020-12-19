圍棋美少女俞俐均　眼眸澄淨身段纖美　2020四大療癒系美女（四）

編按：香港01的GQ Taiwan四位療癒系美女專訪系列來到最後一篇。雞排妹鄭家純、小熊Yuniko、陳怡叡Yuri的訪問已經刊出：雞排妹鄭家純：我不需要掌聲肯定、電玩少女小熊Yuniko甜美笑容融化觀眾、啦啦隊美女陳怡叡Yuri球場上的燦爛笑容。最後一位受訪嘉賓是氣質圍棋女棋士俞俐均。

每個時代，不同的社會氣氛與景況，受歡迎的美女類型也不大相同。如今美女氾濫成災，幾乎塞滿了網路各個空間，人們都快痲痺了。看膩那些身材超不科學的IG女孩嗎？也許我們需要的是真能撫慰人心的療癒系女孩，不一定要乳波臀浪，始終保有一顆真誠的心還更能打動人。YouTube《深夜保健室》節目主持人鄭家純、電競比賽主持人Yuniko、啦啦隊美女Yuri、氣質女棋士俞俐均，請她們跟大家說說心裡話，分享一路以來都用什麼方式調節負面情緒，以及排遣壓力與壞心情的小秘訣。有點性感、有點可愛、有點萌萌的，看著她們的表演，就算天塌下來，暫時也可放下不管了，怎麼樣，夠療癒吧！ 編按：系列將分為四篇文章刊出（4/4） 文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）

俞俐均 棋局舉重若輕美女棋士

前一段時間大家都在問：你看過《后翼棄兵》沒？明明是多數人不熟悉的西洋棋，就因為影集爆紅和女主角非典型的容顏而勾起大家的興趣，甚至開始研究比賽規則。圍棋似乎也有異曲同工之妙，其中黑嘉嘉和俞俐均這兩位台灣圍棋界的美女棋士不只棋藝精湛，更因出色外表而頻頻被提起。而說到療癒，當然非長相自帶萌感的俞俐均莫屬，擁有澄淨眼眸、白皙膚色與纖美身段，坐在棋盤前卻始終保持一副神色淡定的模樣，加上執棋與下子那副優雅與專注，圈粉自然不在話下，教人看著看著，緊繃的情緒也莫名跟著放緩。也因為她，我們忍不住想把「認真的女人最美麗」這句話替換成「認真的女孩最療癒」。

GQ：感覺妳的生活和圍棋完全綁定，怎麼讓自己保持在最佳狀態？

面對比賽和訓練期，心情是完全不一樣的，妳會比較嚴謹也會緊張，但最重要的是讓自己不管是練習或比賽的心態都保持一致，那時候的狀態才會是最好的。我到現在還在尋找最適合我調節心情的最佳方式，不過賽前我一定會提前到賽場坐下來閉著眼睛休息，讓自己的心情靜下來。有人說我比賽的時候看起來很淡定，也不清楚我當下到底在想些什麼，但我只是外表看起來淡定，其實有時候是非常緊張，尤其是到了後半盤的時候。面對敵手不動聲色是必須的，保持在一個看不出局面好壞的狀態，才能不讓對方看穿棋路或當下心境。

+ 3 + 3 + 3

GQ：比賽輸棋時怎麼調節負面情緒？

我沒有認真算過一年比賽的盤數，但忙的時候可能一個月中有十幾天都在比賽，有可能今天這一場棋輸了，但明天還有比賽要進行，這時候我就特別需要自己的空間一個人靜一靜。像上禮拜，八天有七場比賽，其中有一場棋輸的很可惜，我當時真的有點崩潰，以至於隔天比賽的表現也不是太好，但比賽完我心情又瞬間好轉，這好像是一種負負得正（笑）。

GQ：心情差時怎麼排遣？

我的個性比較糾結，有時容易陷入自己的情緒當中，遇到事情會先和身邊的人說，也會上網找喜歡的食物或餐廳，再找朋友陪我去大吃一場，做些可以轉移注意力的事情。除了這些，我還是需要一段時間自己走出來。

GQ：日常生活中最紓壓的事？

平日最紓壓的事，是吃到讓自己很開心的食物，或者去健身房做做重訓流流汗。我覺得自己看起來太嬌弱，所以想嘗試重量訓練，沒比賽的時候就會上健身房。

GQ：台灣疫情不算嚴重，但工作和生活多少受影響，說句鼓勵大家的話吧？

我本身是很常遇到挫折的人，因為常常輸棋（笑），我覺得不管遇到什麼挫折，總有雨過天晴的時候。

↓↓↓點圖看更多美女棋士俞俐均氣質美照↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

Profile 生日：4∕29 星座：金牛座 血型：A型 身高：163cm 體重：48kg 經歷：第6屆鈺德盃女子名人戰冠軍（2016），第3屆女子圍棋最強戰亞軍（2017），第4屆女子圍棋最強戰冠軍（2018），第6屆全羅南道國手山脈國際圍棋賽，混雙邀請賽冠軍（2019與王立誠九段搭檔），第6屆健喬盃女子圍棋最強戰冠軍（2020）

文─蕭雅馨 攝影─robinserious 服裝造型─我是凱文 化妝─林維悌 髮型─Xenterhuang（Chic Shock） 編輯助理─Calvin 商品提供─Brooks Brothers、Max & Co.

同場加映：另一位「圍棋女神」黑嘉嘉，被譽為「千年僅一人美女」▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020療癒系美女一起追起來，GQ點名雞排妹鄭家純、電競比賽主持人小熊Yuniko、啦啦隊正妹Yuri、圍棋美少女俞俐均】