最近，一位日本男生闖入墓地，並做出赤腳踩墓碑、踢佛像等不敬行為，他將錄影自己搗亂的過程再上傳到YouTube，最後被警方逮捕。其實，今年越來越多為了成名而做過激行為的日本YouTuber，他們被網民稱為「迷惑系YouTuber」，《Opener 開罐》整合了10件日本YouTuber做過的「迷惑」事件，原來有人曾經在車廂播AV，結果慘不忍睹！

早前（12月3日），日本YouTuber「川西康司」以拍片為由，擅自闖入一個墓園搗亂，他赤腳踩上別人墓碑上大叫「你該死！」、用力踢佛塔，行為令人髮指，他在上傳影片後立即被網民公審，結果警察找上門，並將其逮捕。

「迷惑系YouTuber」是指專門到處惹麻煩、將對公眾作出滋擾的行為當做影片題材，喜歡「博出位」的YouTuber。今年7月都曾經發生過類似的事件，一位YouTuber為了在短時間内成名，居然跑入超市偷食刺身，最後涉嫌犯偷竊罪被捕。《Opener 開罐》整合了10件日本YouTuber做過的「迷惑」事件，原來在車廂播AV都未算最激！不少網民都擔心小朋友會模仿，你又有什麼看法？

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同場加映：日本女大學生與5位大姐姐共居 深夜偷看客廳驚見室友駭人真面目

年輕人之間有一種新興的居住模式Share House（合租屋），除了能認識新朋友、室友間互相照顧，租金也相對便宜。可是，與陌生人同住需要承擔風險，如果沒有事先做好調查，後果可能會很嚴重。日本一位18歲女大學生，就因為貪便宜而入住合租屋，同住的5位美女室友看似很隨和，但背後卻隱藏著一個令人心寒的身份...

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