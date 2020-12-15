年輕人之間有一種新興的居住模式Share House（合租屋），除了能認識新朋友、室友間互相照顧，租金也相對便宜。可是，與陌生人同住需要承擔風險，如果沒有事先做好調查，後果可能會很嚴重。日本一位18歲女大學生，就因為貪便宜而入住合租屋，同住的5位美女室友看似很隨和，但背後卻隱藏著一個令人心寒的身份...

最近，日本節目《爆報！THEフライデー》收到一位觀眾投稿，分享她早前住合租屋的可怕經歷，並希望其他人看到她的故事後能汲取教訓，不要犯同樣的錯誤。事件的主角叫加藤えり（Eri），今年18歲，是剛入學的大學一年級生。她為了讀書而獨自從家鄉上京生活，為了節省開支，她決定租住租金便宜的Share House。這間合租屋裏住了5位OL，她們的性格隨和、友善，加藤很快就與她們打成一片，亦放下了戒心。

可是，隨著日子一天天過去，加藤開始察覺到5個「完美室友」有時候會做出奇怪的舉動，親切笑容的背後好像藏著不想她知道的秘密，不過她都不以為意。直到有一天，加藤在深夜看見客廳隱約傳來詭異的聲音和光線，她偷偷探頭一看，竟然發現了室友的真正身份！她立即衝進房間反鎖自己，到底她看到了什麼？

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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