每逢大時大節都要看著情侶放閃光彈，其實「毒L」一個人都可以過得很開心！最近有日本節目訪問了100位單身女性，最後總結出「一人活動難度排行金字塔」，總共有五個等級，只要做到最高Level的活動即可封為「毒神」！這張圖表上電視後立即被網民瘋傳，有人認為「太簡單」、「一點也不毒」，你又有什麼看法？

最近日本電視綜藝節目《笑ってコラえて！》和《今夜くらべてみました》推出3小時特別篇，由於這幾年日本出現了很多專門為單身人士而設的「一人烤肉店」、「一人火鍋店」等，於是他們訪問了100位單身女性，分享她們認為一個人做事的極限是什麼，最後總結成排行榜。這個「毒L金字塔」一共有5個等級，越高Level就代表你越毒！

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同場加映：日男20歲中2億彩票頭獎 瘋狂豪食5年花光獎金

日本有一位「超幸運」大學生在20歲時中彩票頭獎獲得2億日圓（約港幣1500萬），他竟然瞞著包括父母在內的所有人，將所有獎金都用來吃飯，一共去了近2萬間餐廳，最後5年內用完獎金，現在已經41歲的他到底過著怎樣的生活？

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