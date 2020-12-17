源於日本澀谷的辣妹文化（ギャル）曾經是很多高中少女的潮流指標，不過隨著時間流逝和大眾對審美的轉變，小麥色皮膚、浮誇的妝容和金色波浪捲髮的辣妹已經成為大家眼中的「異類」。正當大家都認為辣妹快要「絕種」的時候，一位17歲女高中生居然無懼社會眼光，成為金髮黑皮的辣妹𡃁模，而且真正身份竟然是超有錢千金小姐？！

上學有勞斯萊斯和專屬司機接送

日本綜藝節目《ノブナカなんなん?》最近訪問了一班被認為「快要絕種」的澀谷系辣妹，其中最年紀最小的只有17歲，這位女生叫染谷莉亞奈，今年高中二年級，她擁有小麥色肌膚、金色捲髮，與時下普通女高中生的韓系打扮完全相反。

在輕浮的外表背後，莉亞奈還隱藏著一個驚人身份，原來她是個超級富家女！平日會有司機用勞斯萊斯接送上學，更擁有80對名牌鞋，簡直是所有女生的理想生活。她還帶節目組參觀自家豪宅，土豪程度令主持人都看得目瞪口呆：「貧窮限制我的想像！」

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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