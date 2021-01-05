現年36歲的韓國著名女歌星朴春，去年一度因為肥胖而被網民嘲笑。近日，她相隔半年久違露面，原來是因為關閉減肥，半年成功減了11kg！有網民參加了與朴春同一間公司的減肥計劃後於在網上分享經驗，總結出8大減肥要點。

朴春由70kg減至59kg／JUVIS圖片

著名組合2NE1出身的韓國女歌手朴春，半年前因為被網民嘲笑她肥胖，而下定決心減肥。消失半年後，她近日以減肥成功的模樣現身，獲網民大讚。她所參加的，是一間減肥公司JUVIS提供的減肥計劃，之前都有不少藝人靠這間公司成功甩肉，例如Super Junior的神童、Sam Hammington等。

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眼見這麼多藝人成功減肥，一名網民於2019年參加了減肥公司的減肥計劃，一個月就減走10kg，花費超過500萬韓圜（港元33,000）。在參加過後，他以過來人的身份，在網上分享了8個減肥要點。

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聖誕節才剛剛過去，農曆新年又就快來到。這兩個月大家也吃過不停，相信不少人也因為增磅問題而感到煩惱吧！韓媒Insight綜合了6名韓國女星的減肥貼士，跟著做說不定就能減去肥肉！

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