曾被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，近年因為身形發福兼毫無偶像包袱，而被毒舌網民形容「人設崩壞」。最近，Twitter瘋傳一位被稱為「橋本環奈妹妹」的女生，不論是氣質、樣貌都非常神似，即使將兩人的照片放在一起，也完全分不清誰是誰！這位神秘美少女爆紅後立即被網民起底，究竟她與橋本環奈有沒有血緣關係呢？

「橋本環奈妹妹」在Twitter爆紅

這位突然在Twitter爆紅的女生叫尾形杏奈，今年22歲，出生於福島縣，是日本中央大學經濟學科的現役大學生，去年更被選為「中央大學校花選美冠軍」，本來已經是學校的風雲人物。但其實她與橋本環奈本人一點關係也沒有，不過由於長相和氣質酷似而被網民懷疑她是失散多年的妹妹！

你能分辨得到誰是真的橋本環奈嗎？

尾形杏奈擁有琥珀色的大眼睛和雪白肌膚，而且身材高挑，被網民形容是「優化版橋本環奈2.0」，更有人認為她能挑戰千年一遇美少女的地位！網民討論卻引來一班橋本環奈粉絲的不滿，「根本不是同一個水平」、「如果不用美圖APP就一點也不像」。有網民將她們的相片組合成一個「眼力測驗」，圖中只有4張照片是真正的橋本環奈，你能分辨得到兩人嗎？

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每個人都有權利活出自己想要的樣子，男生可以化妝、穿裙子，女生亦可以做男性化的工作，最近就連日本的選美比賽也開始放寬準則，不只限女性參加。日本一個綜藝節目訪問了「整容選美大賽」的冠軍，這位「美女」非常特別，因為她是個變性人，21歲便因為一些原因飛到泰國變性！雖然她本來是個Boy，但仍然憑著實力打敗300位女性參賽者，勇奪后冠，到底她背後有甚麼故事？

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