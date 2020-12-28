你曾經試過寫字的時候突然忘記寫法嗎？又或者看到熟悉的人卻記不起他的名字？如果都有，那麼你很大機會患上了「數碼癡呆症（デジタル認知症）」！最近日本節目邀請醫生分享常見的都市病，其中一種是過度依賴電子產品和網絡後，出現了類似「老人癡呆症（認知障礙症）」的病徵。醫生列出10個行為，只要中5個或以上，便很大機會有「數碼癡呆症」，快check自己是不是高危一族！

日本資訊節目《世界一受けたい授業》最近請來內科醫生兼醫學博士石建陽，為大家講解困擾著不少人的都市病。他向超過12萬位醫生和護士進行問卷調查，最後列出10種最常見的都市病和分享簡單的預防方法。

今次將會介紹排行第7位的「數碼癡呆症（デジタル認知症）」，雖然這個病看上去陌生，但大部分擁有手提電話、電腦的人都會中招，相信香港有非常多人已經患上這都市病！醫生列出10種生活習慣和行為，只要中一半或以上，患上「數碼癡呆症」的機會就越高！

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