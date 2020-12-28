早前，日本公佈了「全國最可愛女高中生選舉2020」的賽果，但因為參賽者的照騙問題而令到網民很不滿。同時，大會亦宣布了「全日本最帥男高中生」的得獎者，結果一樣令人大跌眼鏡，原來男生的P圖技術比女生更勝一籌，真人和參賽照片簡直是兩個人，網民看到最後5強都忍不住留言：「評判你對得住良心嗎？」

（「Model Press」）

日本全國男子高中生限定的選舉「Mr DK Contest 2020（男子高生ミスターコン）」，今年迎來第6屆，舉辦宗旨是讓大家選出全日本第一帥氣的男子高中生。這個比賽多年來人才輩出，歷屆的冠軍人馬都在娛樂圈發展，包括2017和2018年奪得第一的高橋文哉和小宮璃央，後來都在人氣超級戰隊系列當中擔任主角。

早前主辦方公佈了由日本全國各地區分組賽選出的最後12強名單，並為他們拍下官方參賽照片，你猜猜誰是冠軍？

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「帥哥」的定義一向見仁見智，今屆的賽果引起很大爭議，原來參賽者的真人和官方網站的參賽照及Instagram照片的樣子差太遠，有些更完全認不出是同一個人，簡直是欺詐！

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同場加映：全日本最可愛女高中生選美2020冠軍出爐 網民超不滿：感覺被騙了

由日本媒體「Model Press」主辦的「Miss JK Contest（女子高生ミスコン）」是年輕人每年一度的選美盛事，今年雖然疫情嚴峻，但仍然有多達12000位女高中生報名參加。這個比賽的主題是「讓大家選出日本第一可愛的女高中生」，優勝者會得到資源在娛樂圈繼續發展。

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今年的賽果在兩日前（12月20日）出爐，冠軍由偶像女團「桃色幸運草Z」的師妹團「3B junior」的前成員奪得。

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