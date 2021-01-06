最近，任天堂Switch一系列廣告由日本國民女友新垣結衣擔任主角，推廣熱賣遊戲「健身環大冒險」，希望帶出「宅在家中也能做運動」的健康訊息，一推出就大受歡迎。不過，這段養眼的宣傳近期突然被捲入「女權風波」，一位自稱女權主義者的網民點名批評，指任天堂利用新垣結衣拍廣告是在「性消費和賣弄女性」，這番言論瞬間引發民眾激烈討論。

日本一位叫「りん」的網民最近在Twitter發文批評任天堂最新的新垣結衣系列廣告，文中提到：「這是毫無意義、針對女性的性榨取」、「日本大企業的倫理觀實在太可悲」。本來這個宣傳在日本大受好評，大家都被結衣女神的居家look和笑容治癒，這個突如其來的批評就像一支針，立即引起網民激烈討論。

大部份網民都表示不理解，認為她的言論是小題大做、雞蛋裡挑骨頭，留言指「在女權主義者的眼中，不論女性做什麼都是被剝削的人」，甚至有男網民質疑：「如果由男明星代言，結果會是一樣嗎？」

其實近年日本越來越多因為「女權主義」和「兩性平權」而引發的事件，《Opener開罐》整合最近最有話題性的3件事，有人對日本逐漸出現「左膠」泛濫的現象而不滿，亦有網民為日本社會開始重視兩性平等而感到高興，你又有什麼看法？

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同場加映：21歲日男一個原因赴泰變性 參加選美擊敗300女奪冠後人生大逆轉

每個人都有權利活出自己想要的樣子，男生可以化妝、穿裙子，女生亦可以做男性化的工作，最近就連日本的選美比賽也開始放寬準則，不只限女性參加。日本一個綜藝節目訪問了「整容選美大賽」的冠軍，這位「美女」非常特別，因為她是個變性人，21歲便因為一些原因飛到泰國變性！雖然她本來是個Boy，但仍然憑著實力打敗300位女性參賽者，勇奪后冠，到底她背後有甚麼故事？

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