令全韓國人憤怒的「鄭仁事件」，近日繼續發酵。16個月大的女嬰鄭仁，在2020年10月13日昏迷送院，搶救後不治。急救醫生發現她身上多處不尋常的傷，繼而揭發她生前懷疑長期被養母虐待。案件一審將於1月13日進行，養母近日透過代表律師回應事件，否認一切控罪。

生前非常活潑可愛的鄭仁／《想知道真相》截圖

2019年6月出生的鄭仁，出生3個月就被遺棄。在待領養中心待了5個月後，原本以為終於尋到一戶可以好好照顧她、給她幸福的家庭。誰料，被領養的9個月後，她卻成為了天上的小天使。2020年10月13日韓國時間早上11時，鄭仁的養母張某將已經失去意識的鄭仁送往醫院，經搶救後不治。醫生發現，她身上多處骨折，而且腹腔內全是血，懷疑她生前長期被虐待。

三度改口供欲避殺人罪

事發後，警方隨即將養母張某拘捕，並以「虐待兒童致死」、「習慣性虐待兒童」、「虐待兒童」、「獨留兒童在家」等罪名起訴她。綜合韓媒報道，張某在被捕後，曾經三度為鄭仁腹部的致命傷改口供。

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否認一切指控

除此之外，她的代表律師近日接受《國民日報》訪問，表示張某否認一切指控，「雖然她承認是有以細小的東西輕微體罰過孩子，但完全不是指控中所說的『虐打至骨折』的程度」。

被領養前與後的鄭仁／《想知道真相》截圖

警三度放生疑犯

在申報懷疑鄭仁被虐待。不過可惜警方均以「證據不足」放過罪犯，間接釀成了是次慘劇。有網民在青瓦台發起聯署，要求嚴懲當時負責調查的警察。

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代表律師專打虐兒案

根據韓媒的報道，替張某辯護的代表律師，原來與去年一宗轟動全韓國的虐兒殺人案的疑犯辯護律師為同一人。事發在2020年6月1日，一名當時9歲的男童，被40歲的繼母困在一個70*50cm的行李箱內7小時後陷入昏迷狀態，送院搶救3天後死亡。

當時，該律師都企圖以「不是故意殺害孩子」為企圖推翻「殺人罪」的罪名。在本次事件中，鄭仁的養母張某多次改口供，企圖證明自己不是故意要將鄭仁殺害，欲以「一切都只是意外」的方向推翻罪名。不少網民知道兩宗案件的律師為同一人後，都怒斥該律師是「見錢開眼的人渣」，「如果還有良心就請辭別幹」。香港的大律師須遵守「不可拒聘原則」(Cab-rank Rule)，但據了解韓國的律師可以拒絶聘請。

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