2021年的第一件開心事，相信是「《愛的迫降》CP」玄彬、孫藝珍於元旦承認戀情的消息。二人在承認戀情之前已屢次傳緋聞，今次認愛，可說是終於還了粉絲一個心願。近日，有YouTuber計算二人的資產及收入，保守估計合共過千億韓圜（港元8億）！

玄彬、孫藝珍於2021年元旦日被D社爆已交往8個月，事後雙方均承認戀情

現年38歲的玄彬和孫藝珍，去年於劇集《愛的迫降》中飾演跨國度情侶利正赫和尹世理而得到十分高人氣，不少粉絲都認為他們十分合襯，希望他們能於現實中成為真正的一對。其實在《愛的迫降》前，二人早因為電影《協商》而結緣，之後更有網民在美國目擊他們一同行超市，因而屢傳緋聞。終於，在2021年元旦日，韓國第一狗仔隊Dispatch報道二人已交往8個月，令他們正式公開戀情。

Dispatch拍到二人經常結伴去打高爾夫球／Dispatch圖片

戀情公開後，二人的一舉一動都得到大眾的關注，甚至有指他們計劃於今年結婚。韓媒《일요신문》報道指，一名漢南洞的地產經紀向其透露，玄彬的父母差點就買下了一幢價值超過100億韓圜（港元6600萬）別墅，「據說是用作新婚房」，不過後來因為各種變數而告吹。

兩人都是超級巨星，入行多年曾拍過無數劇集和電影，收入不菲，YouTuber「두유노」搜集了各媒體的報道和資料，粗略計算了他們二人的收入和資產。

▼▼▼點擊圖片查看二人的資產▼▼▼

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