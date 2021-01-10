愚人節未到喎？Google語音助理推出「唔做嘢模式」　網民：我喜歡

不知道各位在使用智慧型手機的時候，是否會常常啟動語音助理的功能呢？其實除了設定鬧鐘、打電話等功能之外，語音助理還可以執行某些特殊指令，比如像 iPhone 用戶只要對著 Siri 說：「Jarvis 你好」，就會得到令人驚喜的回答。而最近 Google 語音助理新推出了一個隱藏版功能，只要下達指令就能切換成「耍廢模式」，Android 用戶們準備好跟她一起 chill 了嗎？

5 Star 是巧克力品牌 Cadbury（吉百利）旗下的巧克力棒產品，只在印度、印尼、馬來西亞、巴西、南非、菲律賓、埃及等地區銷售。最近他們和 Google 合作，推出了一個超廢的新功能，只要在啟動 Google assistant 助理功能的時候，下達「Eat a 5 Star」的指令，她就會進入廢到極致的 Do Nothing Mode，成為一個什麼正經事都不做的軟爛助理，還會邀請你跟她一起擺爛一起 chill，真的有夠瘋！

+ 9 + 9 + 9

進入 Do Nothing Mode 的 Google 助理雖然依舊會敬業（？）地回應你的要求，但答案通常一點都不實用。比如說請她推薦喜劇表演，她會反問你說剛剛有看新聞台嗎？（這個有點蠻幽默）如果你想找理容院，她會告訴你說亂糟糟的造型是現在的最新流行，總之回答都很鬧，一點建設性都沒有，還會一直問你要不要跟他一起 chill，叫她打電話甚至會直接拒絕你，完美扮演一個廢物助理的角色。（所以要這種助理到底有什麼用？）

雖然說 Do Nothing Mode 這個功能真的廢到爆，但人生有時候就是需要像這樣暫時拋開所有預定行程，讓自己好好休息耍廢一下，才能夠繼續往下一個目標邁進。最後，如果你不想讓 Google 助理一直廢下去，只要下達「Stop Eating a 5 Star」，就可以結束這場鬧劇了～可惜的是這個功能目前只有在印度推出，小編也好希望能夠進入耍廢模式，跟著 Google 助理一起 chill 啊！

延伸閱讀：Alexa竟幫助美國一對小姊妹購買總值約700美元的聖誕禮物 並用媽媽的信用卡結帳↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】