今年聖誕節又落單？單身的朋友一個人寂寞難耐，都無需唱「Lonely Lonely Christmas」，其實可以跟Siri浪漫共渡溫馨的平安夜！近期Apple 推出Siri新功能「聖誕倒數日曆」，貼心的每天倒數送上驚喜。如果大家的問題準確，更可以聽到Siri的聖誕搞笑對答、急口令、笑話及鬼故。當然大家可以試試跟Siri打情罵俏，領悟Siri的愛情哲學！

臨近聖誕節，寂寞夜深想跟Siri聊天有進一步的發展嗎？以下有50句Siri的廣東話搞笑對答，想不到最後真的可以跟Siri打情罵俏呢！

👇👇👇Siri聖誕倒數及搞笑問答【點圖放大睇】👇👇👇

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其實至從更新了iOS 14 Siri 就以「多工處理」的畫面呈現，變成一個 Siri 圓球。念舊的朋友都可以將Siri 改回昔日的全螢幕模式！

👇👇👇簡易3步開關Siri 全螢幕畫面【點圖放大睇】👇👇👇

同場加映：iPhone Siri 捷徑 將多張相片變成 GIF 動畫教學

Apple 收購了原本名為「Workflow」的 App，並在 iOS 12 開始，加入成為 iPhone 的基本功能「捷徑」，讓原本的 Workflow 社群可以為 iOS 用戶繼續製作各種簡單的「程式」。「捷徑」本身就好似一個簡單的程式編寫功能，不過沒有太多時間研究有關程式開發的朋友，其實是可以透過「捷徑」中的「捷徑庫」，找尋其他開發者編寫的「捷徑」使用（由於捷徑始終屬於程式類別，可以使用 iPhone 較多的功能，大家適宜揀選可靠的開發者捷徑去下載）。

↓ Siri 捷徑多張相片變 GIF 動畫教學 ↓

在 iPhone 進入「捷徑」，打開「捷徑庫」（第 3 個分頁），搜尋「Convert Photos to GIF」，就可以將「捷徑」加入到「我的捷徑」。進入「Convert Photos to GIF」後，就可以在圖庫中揀選多張相連或者全無關係的圖片，製作成動畫 GIF 檔，再儲存或分享給朋友。其實「捷徑」原則上只是一個沒有自己介面的 Apps，所以「捷徑庫」中亦有著多種不同功能的「捷徑」，大家可以再發掘一下。

以上只是部分解！想知道更多？請觀看完整全文：iPhone Siri 捷徑 將多張相片變成 GIF 動畫教學