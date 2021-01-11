Jackson王嘉爾的所屬韓國組合GOT7，日前傳出7名成員全部不與原公司JYP娛樂續約的消息，震驚韓國娛樂圈。一般的韓國組合，都是與公司簽訂7年約。以下這9隊組合，今年內亦需要面對續約與否的問題。

GOT7全員不續約

「7年之癢」，除了可以用來形容情侶之間的關係之外，亦適用於形容韓國組合與經紀公司的合約關係。一般的韓國組合在初出道之時，都是與經紀公司簽訂7年之約，以往不少組合都因為敵不過「7年魔咒」而解散，例如Miss A、SISTAR、4minute等。踏入2021年，代表在2014年出道的組合，今年內即將要面對續約與否的問題。而1月出道的GOT7就率先傳出「全員不續約」的消息。

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