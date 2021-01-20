人氣日漫展現香港美　《九龍大眾浪漫》2020排行第三有咩咁吸引？

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

「這本漫畫真厲害2021」男榜排行第三的作品，你已經看過了嗎？沒錯，今天就是要來介紹榮登這榜的第三名作品，眉月啍老師所畫的新作：《九龍大眾浪漫》（日語：九龍ジェネリックロマンス，英語：Kowloon Generic Romance）。

如果你對眉月老師有點陌生，那可能是你沒有發現《愛在雨過天晴時》（日語：恋は雨上がりのように）正是老師的上一部作品，描繪了青澀女高中生與成年大叔店長戀情的故事引起了很多反響。而這次老師在《九龍大眾浪漫》所選擇描繪的對象不單只是成年人的戀情，而這部「故事類型」卻沒有單純只停在戀愛層次之上，「科幻」、「懸疑」的要素也隨著故事地點的選擇：「九龍城寨」，也一起停駐在這作品之中。

▼▼▼《九龍大眾浪漫》第一話試閱，即使不懂日文也可感受到濃濃的「港味」▼▼▼

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「九龍城寨」這個曾經是世界上人口密度最高的城鎮，一平方米大約就居住著兩個人之多的地點，就可想見這裡的生活環境有多惡劣，但與此同時，這裡卻又擁有著能包容各式各樣有隱情的人，就算不走出城寨，人的衣食住行等需求也都能在城寨中找到解決的辦法。這裡的交通是如此紊亂，上週能走的路今天就不一定能走，因此就算想抓到犯人也很難，但黑道也依然把持著裡頭的勢力，可以說九龍城寨完全就是個法外之地，時間、道路、人群全都雜亂的交錯於狹小巷弄之中，是真正的市井之地。

雖然現在九龍城寨已經被強制拆除，但是這樣的地方與文化已經變成一種象徵，因為它徹底展演了「在無政府的情況下，人類到底又會如何衍生出一套生存的秩序」的可能性，因此也常常被用作各式「賽博龐克」故事的發生地點，也常常變成電玩遊戲中的一個經典地點。

這部《九龍大眾浪漫》所描寫的是香港的九龍城，香港讀者看到故事中許多元素一定覺得備感熟悉：鐵窗與鐵欄杆隨處可見、抬眼一看街上滿滿當當的各色招牌大小不一的排列在其中，吃食與住家全混雜在一起，甜滋滋的糖葫蘆、冰涼的西瓜汁、冒著熱氣的小吃攤，一股雜揉著各種味道的市井味就這樣衝破載體，幾欲撲到讀者面前。

有吃又有拿，滿載而歸的滿足感會讓人膨脹，打算因此走走未曾走過的道路，路卻越走越窄、越走越遠，正以為要走出這狹小巷道的時候，就會看見「跟我熟悉的東西不一樣」的物品正等在巷口面前，恐懼感讓人直接嚇軟了腿，更加深陷於這宛如迷宮一般的城市中。《九龍大眾浪漫》所描繪的就是一個讓人覺得熟悉、卻又不太熟悉的場所中，所發生的一段戀愛故事。

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困於過去的男人與已經往前走的女人

鯨井令子任職於在九龍城寨中的香港旺來地產公司，身為房仲的她方向感卻不好，而這座城內的道路又時常變化，儘管從事這行業許久，九龍城寨內仍時常出現她所不知道的道路、開著她所不知道的店家。令子喜歡去品嘗她之前從來沒吃過的食物，這點總跟她的同事工藤發不同，工藤先生每天中午都必定會去固定的店裡吃固定的品項，工藤先生總說九龍城不需要新的東西，因為這個場所就該是個「令人懷念的地方」。儘管對物品新舊的選擇不同，令子依然喜歡上了這個愛著一個跟她極其相似、但卻不是她的男人。

將熄未熄的電燈、散發著霉味的小巷、喧鬧嘈雜的鄰里，所有這些，都莫名的讓人懷念吧？

我覺得這種令人懷念的感情，就和戀愛沒差。

工藤先生抽著菸如此說道，這段對話道盡了住在九龍城寨裡的人離不開的心情，現實上也曾經有人因為九龍城寨的拆除，受不了打擊而自殺的事情，而在故事裡「九龍城」不只是個故事發生的場景，它幾乎可以說是某種精神的象徵。目前眉月老師尚未完整揭露故事的全景，但以故事中的線索來看，男女主角所生存的九龍很有可能不是地球上的那一個，在月亮旁邊可隱約得見代表的母星菱形角錐物，很有可能這個九龍城是被人出自懷念的理由，所製造出的複製物。

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眉月老師透過前七話極其細膩描繪了令子的生活足跡，將九龍城中那份市井味刻劃的入木三分以後，再簡單的透過一個小小的事件擊穿了那份日常感：令子發現工藤先生手上有一張男女合照，而那照片上的女人赫然是自己，但是她無論如何都想不起來自己曾拍過這張照片，最恐怖的地方是，她發現自己竟然「只想的起來」這半年的事，她到底是失憶了？還是取代了原本的鯨井小姐的複製品？

若是把現在這個沒有任何過去的自己稱之為「鯨井Ａ」，把那個被工藤所愛的人稱之為「鯨井Ｂ」，有著自己固定生活模式守舊並且熱愛著九龍的鯨井B，和喜歡尋找並嘗試新事物的鯨井Ａ，哪一個才能代表真正的「鯨井令子」呢？

這種宛若是走慣的樓梯，突然不慎踩空一階所產生的恐懼感一樣，熟悉的事物、懷念的事物突然露出了你所不知道的一面，這份未知的恐懼甚至遠比要面對從未謀面的新事物還要恐怖個兩百倍，眉月老師很好的傳遞了這份落差所帶來的恐懼，也讓《九龍大眾浪漫》與普通的戀愛故事不同，慢慢露出了自己作為「反烏托邦」作品的本質。

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金魚與Generic與年代

雖然現在劇情的情報量還嚴重不足，但作為上帝視角的我們已經可以開始看出這個作品現在有幾個東西值得推論。

第一個我想討論的是來自標題的「Generic」這個單詞雖然可以翻成「大眾的」，但也可以翻成「未經商標註冊的」，我認為後者可能更加接近這個故事的核心主軸：大家的樣貌都一樣、都可能都是未經商標註冊的「複製物」，那又有什麼東西可以判定你是真貨、而我是假貨呢？

故事中的副線人物蛇沼實之認為：這就像是工廠中大量複製的商品一樣，你從其中帶走了一個，長久使用所累積的傷痕，讓你手裡的這個它變得與眾不同。按他的理論來看，不管是本體還是複製物，鯨井Ａ跟鯨井Ｂ，本質上就已經是不同的東西了。

裁縫楊明因為自己全身整容的過往，則是認為已經消失的鯨井Ｂ就算真的是失憶前的自己，現在這個新的鯨井Ａ才是真貨。

《九龍大眾浪漫》（youngjump官網擷圖）

囿於過往，愛著鯨井Ｂ的工藤雖然沒有對此說過甚麼，但他確實只要那個鯨井Ｂ，雖然現在這個鯨井Ａ雖然也喜歡著他，但是他無法接受她的心意，抗拒改變的他依然堅守著鯨井Ｂ傳授給他的九龍生存法。

其實撇除掉這些複製人的話題，明眼人一眼就能見出這其實就是「伴侶與自己不同步」的戀愛問題，儘管是深愛著對方，但要保持前進的步伐一致是很困難的行為，人是每分每秒都在變動的生物，那過去的自己跟現在的自己可以看成同一人嗎？如果不行，那愛著過去的、不愛現在的話，可以稱之為「變心」嗎？可以親易割捨掉那份「懷念」的感情，去愛著眼前的她嗎？

目前這對工藤和鯨井的問題正是卡在這邊，已經無法透過人內力自己解決，只能透過外力，也就是這座九龍城寨的改變來突破現狀，也許會有如《傾城之戀》那樣，以一城的殞落來成全一對愛侶的戀情也說不定？靜待眉月老師要如何處置了。

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第二個我想討論的是這個作品裡「金魚」的元素，三十三話非常有意思，老師所採取的視角是從「魚缸裡的魚」來看人物的視角，透過一層水、一層塑膠袋或者魚缸，微微扭曲的視角卻是魚的完整視野，就像監視錄影機一樣，這些魚遠比人所想的還要忠實地凝視著固定的視野，雖然劇情上沒有推進，但以視角的選擇和處理來說，這話應該會列入我難忘的漫畫分鏡之一。

但金魚還不只出現在此處，第三話中令子所穿的新鞋鞋面紋樣就是金魚，而按這個故事如此熱衷討論記憶的事情，也會立刻讓人聯想到金魚的記憶力只有七秒的說法（實際上金魚並沒有那麼健忘，經過訓練記憶可長達數周），而女主角「鯨井」的姓氏，雖然都被稱作魚，但鯨魚可跟與九龍城內的水族館掛滿的金魚是完全不同的東西，金魚可飼養在小小的魚缸、甚至井中，但鯨魚若是出現在那種地方就死定了，鯨魚應當遨遊於大海之中，而無法活在這狹小的九龍城寨裡，眉月老師刻意用這個姓氏，不曉得是不是種暗示？

第三個要拿來討論的則是時代，如果以人物的年齡為基準，鯨井Ａ跟鯨井Ｂ應該不會是同一個人，鯨井Ｂ自稱自己大工藤先生兩歲、而現在這個鯨井則是小兩歲；但另一方面透過副線人物阿桂的觀察，複製物是無法連痣都做到百分百完美的複製，這又讓鯨井ＡＢ同一人說又完美的站穩了場子。

故事也沒有詳細的把年代標註出來，鯨井Ｂ又曾說過九龍城寨會被拆除的事情，但鯨井Ａ從來都沒想過這個話題，不免讓人更加懷疑：現在這個九龍城寨是不是才是複製物？或者這些全部都是因為某人的懷念才製造出的複製物呢？我個人最傾向最後這個可能性。

總之這個故事還有很多未解之謎，就跟九龍城寨裡多的是另有隱情之人，靜待作者一邊描繪工藤與令子的戀情，一邊慢慢解釋這個世界的秘密了。

推薦給大家這部滿載「港味」的作品。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼柚，原文：市井之戀萌芽於反烏托邦的城市——《九龍大眾浪漫》】