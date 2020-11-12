《鬼滅之刃》到底為什麼會紅？盤點五大關鍵非動漫迷都值得入場睇

作為目前最熱門的動畫《鬼滅之刃》，就在 11 月 12 日香港正式上映了電影版《鬼滅之刃：無限列車篇》，而這部電影早在 10 月 16 日就已經先在日本上映，日本首日票房約 12 億日圓，首三天票房突破 46 億日圓，上映 10 天票房突破百億日圓（107億日元），打破《千與千尋》「最快突破百億」的票房紀錄！那麼問題來了：到底為什麼《鬼滅之刃》會這麼紅？如果沒看過動漫畫的人該不該去看個電影版？會不會看不懂？需要把前面的動畫先補起來嗎？ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

▼▼▼點圖率先睇《鬼滅之刃》會紅五大關鍵▼▼▼

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1. 動畫精細度

其實《鬼滅之刃》會紅最大原因就是它的「動畫化」，在 2019 年 4 月《鬼滅之刃》動畫首播之前，這部作品的漫畫早在 2016 年 2 月就開始連載了，可見原本的漫畫其實一開始並不紅。然而動畫化後，有精細的畫面（如果看過動畫，覺得動畫精細的話，電影《鬼滅之刃：無限列車篇》會更加精細，其中包含場景的華美、戰鬥畫面的流暢等）、認真的配樂（不僅是旋律，就連樂器也是西洋弦樂、鋼琴搭配日本和樂樂器，「和洋折衷」的 OST 非常符合故事「大正時代」的背景，而且幾乎動畫每一話都會出現不同的新配樂！）不過正因為這些原因，卻也被一些人笑稱它的成功來自於「錢（經費）之呼吸」！

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2. 繼《火影忍者》、《海賊王》、《死神》JUMP 三本柱後最大眾化的作品！

很多人會把「熱血」列為《鬼滅之刃》會成功的原因，但是說穿了：哪部少年漫畫不熱血？實際上，有日本的專業分析家表示，《鬼滅之刃》內容的「大眾化」是重點之一！其實很多少年漫畫的「熱血」內容只有「少部分的男子」啃得下去，而《鬼滅之刃》的劇情其實並不太符合這些特定讀者的口味（這點我們下面會詳細提到），所以一開始在《週刊少年 Jump》上不被重視，但動畫化後其實它的內容是被「大眾」許多男女老少所喜愛的，於是乎《鬼滅之刃》也成為了繼《火影忍者》、《海賊王》、《死神》JUMP 三本柱後最大眾化的作品！

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3. 迷人的「大正時代」背景與世界觀

「大正」是日本在 1912 年至 1926 年時所使用的年號，這個時代被認為是日本被稱為「大正民主」的自由主義運動的時代，它通常區別於明治時代的混亂和隨後的軍國主義驅動的昭和時代初期，同時也是日本「現代化」與傳統交迭的世代，和洋融和的社會畫風想當的迷人。

《鬼滅之刃》描述在平安時代晚期（第一隻鬼出現，並開始「製造」同伴）至江戶時代初期（鬼真正開始普遍與猖獗），開始出現了會吃人的「鬼」，這些鬼有強大的體能以及再生能力（普通武器無法將其殺害），強大的鬼還可使用異能「血鬼術」；而為了防止這些鬼殘害人類，所以有了「鬼殺隊」的組織，鬼殺隊成員利用不同流派的「呼吸法」進而達到擁有能與鬼相當的能力，「鬼殺隊」的成員以「天干」分為十個等級（癸為最弱），而在「甲」之上還有最強的「柱」；因為鬼懼怕陽光與紫藤花，所以鬼殺隊能使用由最接近太陽的山上的礦石所打造的「日輪刀」將鬼砍殺，或是利用紫藤花汁液製成的毒藥殺鬼。

曾有日本的歷史專家認為這個故事世界觀搭配大正時代的設定，「鬼」造成的混亂主要時期也是實際上日本時局同樣混亂的江戶幕府時代開始，而在大正時代開始被有系統的砍殺消失，這同時也象徵了舊社會的遺毒被砍殺，日本（或世界）的「進步」正在開始。

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4. 每個角色，就連再壞的「鬼」都有值得同情的悲慘故事

前面說了《鬼滅之刃》的漫畫一開始並不紅，其實《鬼滅之刃》說來跟很少年漫畫來說並不「熱血」，更精確來說它的熱血程度並不「純」！《鬼滅之刃》的主角炭治郎性格善良，相信鬼有善惡之分。而事實上，《鬼滅之刃》中不管是主角們、鬼殺隊的主要成員、甚至到每一個單元主要作惡的「鬼」（鬼最一開始也是由人變的），每個人都有一段悲慘的過去，「鬼」雖然不值得被原諒，卻依舊值得被同情……而這樣的內容如果只是單純的漫畫，明顯不會是部分宅宅喜歡的純粹為了「正義」而盲目斬殺的那種類型，但動畫化被大眾認識後，這樣的內容卻是大眾喜歡的，它有熱血的戰鬥、主角熱血戰鬥的目的也很明確、還有很多人與人（即便是變成鬼的人）之間令人感動的互動。而另一方面，《鬼滅之刃》也是少數會把幾戶每個角色的背景都有交代到的作品！

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5. 服裝特殊 Cos 有味道、招式好模仿！

而大眾化之後，「模仿」就是下一步了！事實上，很多的動漫畫在 Cosplay 上都有難度，如果不是專業的 Coser，完成度不夠很容易四不像，但《鬼滅之刃》的服裝特色鮮明（大正時期的和洋折衷裝扮、鬼殺隊制服外不同角色所搭配各種特殊花樣的羽織外套），同時也很好裝扮（據說現在小朋友的萬聖節或是化妝派對上，小女孩一眾裡《冰雪奇緣》的 Elsa 已經失了大片江山給彌豆子了……）而且招式口號也好學，現在路上隨便就能聽到有人喊著「X 之呼吸」（所以網路上也就有哏圖說：如果去看電影《鬼滅之刃：無限列車篇》時，有哪個屁孩敢在我旁邊喊「呼吸」，我就讓他不能呼吸……）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《鬼滅之刃》到底為什麼會紅？5 個沒看過動漫畫的人也要去看電影《無限列車》的理由！】