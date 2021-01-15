香港人喜歡日本娛樂圈，結衣BB、石原女神都在香港有超高人氣。相反，日本明明有這麼多女神，但亦有日本人會喜歡香港、內地和台灣的女星。

日本人氣投票網站《みんなのランキング》發起投票，讓網民選出自己心目中最美的中港台女明星。結果，以前就在日本打響名堂，更與木村拓哉合拍日劇的林志玲只得第6名，而內地近年爆紅的迪麗熱巴亦只是剛好擠身10強。不過，奪得第1名的竟然是在香港出道的女星！想知道結果快看下文。

【10】林依晨，38歲。（視覺中國）

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同場加映︰日本成人禮2021驚變造型大賽 千禧寶寶疫情下誇張打扮嚇呆網民

香港的成年年齡是18歲，但日本人就要到20歲才叫成年。每年1月第2個星期一都是「成人之日」，日本各地政府會舉辦成人式，讓全國滿20歲的年輕人正式踏入成年。2021年的成人式在近日完結，大家在這天都盛裝打扮，尤如開了造型大會。

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