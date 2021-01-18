我們常對長得漂亮的人有好多幻想，見別人是靚仔靚女就想像對方是白馬王子或者女神，不過正所謂「人不可以貌相」，外表生得靚都可以是惡魔。日本有一位女生，從搬屋遇到靚仔新鄰居起，就開始發生一連串怪事，背後原因暗藏可怕故事。

（節目截圖）

日本節目《爆報！THEフライデー》收到觀眾投稿分享自己的親身經歷，指早前搬到東京都內某公寓時遇到一個靚仔鄰居，本來對對方印象不錯，但遇到一連串怪事後，令她深感不安，覺得鄰居的行為有點怪異，於是上網搜尋對方的名字，結果就發現在怪異事件背後的心寒真相及鄰居的真面目。

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同場加映︰日本6個Google街景的隱藏故事 網民驚揭被女追畫面暗藏細思極恐

Google地圖是我們生活中常用的工具之一，功能強大的街景功能讓用家可以見到遠處的實境，近年還很多人藉此去「虛擬旅行」。最近疫情期間，有日本網民就因為疫情下太無聊而看看在遠方的家鄉，卻因此發現了街景功能的另類用途。

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