2021牛年出Pool攻略｜麥玲玲批十二生肖桃花運　呢個生肖最旺桃花

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

牛年來到，不少單身男女都渴望新一年可以找到另一半，想知道自己有無機會脫單，不妨參考下鼠年桃花運程。

牛年十二生肖桃花運程

2021牛年將至，單身一族想知道來年桃花運如何？哪個生肖出Pool有望？《開罐Opener》邀請堪輿學家麥玲玲師傅講解2021牛年單身一族桃花運程，讓大家一覽來年愛情運勢，以及增加出Pool機率的小方法！

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看著街裡愛人一對對，年尾又參加了一場又一場的婚禮，自己卻仍是單身？2021年想脫單成功，但又不想將就，寧願單身都不想遇上爛桃花？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享，教大家7招Re-set大家2021年的戀愛運，新年斷捨離，斬斷爛桃花！

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