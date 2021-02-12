撰文：芝芝妹妹
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！
牛年來到，不少單身男女都渴望新一年可以找到另一半，想知道自己有無機會脫單，不妨參考下鼠年桃花運程。
牛年十二生肖桃花運程
2021牛年將至，單身一族想知道來年桃花運如何？哪個生肖出Pool有望？《開罐Opener》邀請堪輿學家麥玲玲師傅講解2021牛年單身一族桃花運程，讓大家一覽來年愛情運勢，以及增加出Pool機率的小方法！
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同場加映：參拜姻緣聖地助桃花
桃花運勢不可強求不可改，要是各位想再加把勁，出Pool心切的大家不妨在新年把握機會，前往全港至靈驗10大姻緣地點，祈求覓得天賜良緣，早日「脫獨」！
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同場加映：2021年愛情都要斷捨離！盡早擺脫7個超錯戀愛觀｜出Pool補習班#64
看著街裡愛人一對對，年尾又參加了一場又一場的婚禮，自己卻仍是單身？2021年想脫單成功，但又不想將就，寧願單身都不想遇上爛桃花？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享，教大家7招Re-set大家2021年的戀愛運，新年斷捨離，斬斷爛桃花！
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