撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-03 12:51

即將踏入農曆新年2021 牛年，想來年一切順順利利，犯太歲的朋友們不妨到廟寺攝太歲，祈求太歲保佑。《開罐 Opener》為大家整理了2021牛年攝太歲、拜太歲實用資訊，包括犯太歲五大生肖、攝太歲、拜太歲熱點及吉時，亦請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家提供化解方法及注意事項！

堪輿學家麥玲玲師傅提醒大家，一般來說犯太歲代表該年的生活衝擊較大，情緒亦較易起伏不定，但不代表該年運勢一定走下坡。只要做好心理及準備功夫，便不必為犯太歲過分憂心。

即將踏入牛年，想來年一切順順利利，犯太歲的朋友們不妨到廟寺攝太歲，祈求太歲保佑。（蓬瀛仙館）

犯太歲不用怕！最緊要做足準備

在詳細講述攝太歲、拜太歲之前，當然要知道哪些生肖犯太歲！👇👇👇點圖睇5大犯太歲生肖及注意事項👇👇👇

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注意以上事項外，麥玲玲師傅亦提到有4種化解方法，原來吃喜慶食品都有幫助？👇👇👇點圖睇4大化解方法👇👇👇

拜太歲、攝太歲熱點吉時全攻略

在眾多方法中，拜太歲是最常見的化煞方法。可能不少年輕人從未接觸拜太歲、會誤以為步驟相當繁複，但其實拜太歲可繁可簡，最重要誠心及跟足以下步驟！而且更有3個選擇給大家，大家不妨Step By Step跟着做！

👇👇👇點圖睇3大拜太歲方法👇👇👇

做好心理準備及做足功課便可以出發拜太歲！不過要注意拜太歲有所謂吉日及吉時，以下麥玲玲師傅為大家提供3個日子及該日子不宜拜太歲的生肖。至於拜太歲地方，全港九新界均有不少寺廟供大家選擇。

疫情之下，大多寺廟均照常開放，但大多會有特別措施如量體溫、限制2人、必須佩戴口罩及保持1.5米社交距離。詳情可參閱各大寺廟網站公告。

👇👇👇點圖睇拜太歲熱點及吉時👇👇👇

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最後溫馨提示，拜太歲後亦緊記要於年尾還太歲，以酬謝神明一年來的庇佑。還太歲最適當的時間為每年冬至前，即2021年12月22日至23日左右。還太歲做法跟一般還神步驟一樣，準備生果香燭便可。

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新年當然亦要「洗邋遢」，做好清潔及收納！若想清潔時更得心應手，不妨借助各種工具！一向以CP值高見稱的$12店，其實有相當多簡單方便的工具適合用於大掃除，另外亦有各種日本人氣收納用品助你更省位置。



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同場加映：12個旺舖地標變了樣

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。



吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

👇👇👇點圖睇變了樣的12個旺舖地標👇👇👇

仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場