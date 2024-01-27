大掃除︱犯太歲點清潔？5招最旺風水執屋　一個位有塵會趕走貴人

農曆新年前，香港人都會「年廿八洗邋遢」，寓意新一年萬象更新、祈求好運與財運入屋！相信不少人會趁周末假期提早執屋清潔，有位日本主婦在網上分享了「最旺風水」的打掃貼士，原來屋企有幾個地方堆積大量霉氣，如果今年犯太歲就要跟次序清潔屋企！



原來大掃除的先後次序都會影響到來年的運程？日本家居休閒網上雜誌「House of Emma」的主編、同時兼任家庭主婦的桑子麻衣子，分享了「最旺風水、招財氣」的打掃方法，一共有5個注意位，快點跟著這些步驟進行大掃除，將「霉運」、「衰氣」掃走迎新春！

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日本主婦教路最旺風水大掃除5部曲

1.打掃先後次序

若今年一帆風順，好事連連的人，應該要從門口玄關開始向屋內順序打掃，將好運保留在屋內。相反，今年多災多難，或者明年犯太歲的人，應該由最裡面的房間開始清潔，由內至外除去積聚的霉氣，為迎接正能量騰出空間。

此外，不少人用舊衣物做大掃除用的抹布，環保又省錢。不過風水上建議使用全新的清潔道具，包括地拖、抹布、掃把等，寓意去舊迎新。

2.整理廚房保健康

廚房是處理食物的地方，風水上代表著健康，如果廚房堆積多餘的用具，過多不健康的食品，將會為身體帶來不好的能量。

除了徹底清潔洗碗盆、爐具等,還要整理過期，還未開封的食品、未用過的廚具， 擺放能潔淨空氣盆栽植物，能夠讓廚房帶來正能量，接下來一年身體健康。

3.檢查窗口露台

窗口是風水重要位置，因為據聞運氣的好壞和能量都是透過窗戶進入屋內，同時也代表著屋住的眼睛，如果家中的窗戶有灰塵，會令你看不清事實的真相，將貴人拒諸門外。

除了窗口，窗簾的清潔也非常重要，整理和打掃窗戶四周的空間和物件，包括露台、窗簾等，能直接影響單位的能量與氣揚！

4.騰出衣櫃空間

衣櫃最容易堆積不好的能量和霉氣，透過重新整理，收納衣物，將深藏在黑暗中的負面能量釋放出來，騰出衣櫃空間儲存新一年的好運。

5.謹記清潔門外位置

大掃除時意外地容易被遺忘的是屋外空間！如果家的外觀殘舊破爛，運氣會被阻擋，所以建議整理門外雜物，換上新的地氈，扔掉不再使用的雨傘；在門外安裝了鐵閘的家庭，亦不要忘記清潔鐵閘。

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