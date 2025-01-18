2025年大掃除｜新年100件斷捨離清單　一年未用過、不完整就要扔

農曆新年又就快到，相信不少人都會想藉斷捨離令家居變得更整潔。可是對於一般人來說，要做真正而決斷的斷捨離談何容易！究竟該怎樣斷定一件東西是否還需要？怎樣開始會較有效率及成效？不妨參考由日本極簡主義者設計的「100件斷捨離清單」！



這位名叫筆子さん的極簡主義者實踐極簡生活已多年，認為除了能維持家居淨潔外，物慾的降低其實亦有助減少支出。多年來除了設立個人網站minimalist fudeko外，亦曾出版兩本著作分享極簡主義及斷捨離生活。

究竟該怎樣定斷一件東西是否還需要？怎樣開始會較有效率及成效？（instagram@k.s_no_ie、miyabiie）

而日本雜誌《サンキュ》亦曾分享由筆子さん設計的斷捨離清單，並提到此清單有助大家更易分辨各種東西究竟是否需要。的確，清單的內容相當具體，以衣服為例，並不會只叫你掉衣服，而是「一年中未曾穿過的衣服」、「已發黃的衣服」，讓你從具體使用情況和物件狀況等方面去決定一件東西的去留！大家不妨好好參考，並決斷一點！

而在開始之前，筆子さん亦有提供4大貼士，以便大家進行斷捨離時更順暢及減低失敗的機會！🔻🔻🔻點圖睇無痛斷捨離4步驟🔻🔻🔻

無痛斷捨離四步驟

第1步：選擇合適的地方

可以從一個最讓你費心的地方開始,讓你能獲得較大的成功感。但範圍盡量不要太大，例如可以先從一個抽屜開始，免得難以完成變得氣餒。

第2步：限時進行

每個地方進行斷捨離時不宜用過長時間，最好限時１５分鐘內要完成，並一手手垃圾袋，逼使自己決斷一點。

第3步：邊看清單邊扔

清單能讓你目標更清晰，一旦發現有清單上的物品，便應立即丟掉。

第4步：不斷實踐

若成功完成第一次斷捨離，不妨連續七天進行， 選擇相同位置或新的地方均可。

記好以上貼士便可以開始了！筆子さん為大家大概把物品分為五大區域，大家不妨逐個部份慢慢完成！🔻🔻🔻點圖睇100件斷捨離清單🔻🔻🔻

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新一年一百件斷捨離清單

【抽屜】

出弄皺紙屑和收據

不知名的螺絲釘、零件

用不著的電線和繩子

過舊的乾電池

已過期的優惠券、現金券

多年前的通知信件

變乾或失去彈性的橡皮筋

已發黃的膠紙

乾掉的膠水

3把或更多的剪刀

3個或更多的指甲鉗、耳挖

3支或更多的筆和擦膠

3卷或更多的膠紙

打開抽屜時會被夾住的東西

已不鋒利的剪刀

不能順滑書寫的筆

你不再喜歡的顏色筆

一年中從未使用的記事本、memo紙

一年中從未使用的小包紙巾

一年中從未使用的膠紙

一年中從未使用的筆

【廚房】

空瓶

空紙袋

空包裝紙

過多的食物盒

已過期的食物

已變質的調味料

過舊的餐具

已出現裂痕的碟子和杯

沒有蓋的儲藏容器

不常用的廚房工具

3個或多個碗碟 (視乎家中人數而定)

相似大小的餐具

口味相似的調味料

總是被抽屜卡住的廚房工具

一次性外賣餐具

根本不相再吃的調味料、食材

不再鋒利的刀

一年中未曾使用的餐具

一年中未曾使用的儲存容器

【洗手間、梳妝枱】

開封已久的化妝品

已生繡的剃刀

生繡或褪色的髪夾配件

磨損的毛巾

已用完的護膚品空瓶

斷了梳齒的梳子

失去彈性的橡筋

３枝或更多的牙刷

功能或頻色過於相近的妝品

對改善皮膚沒有幫助的護膚品

帶了會敏感的耳環

不再喜歡的指甲油、唇膏

一年未曾使用的化妝品

一年未曾使用的護膚品

一年未曾使用的試用裝化妝或護膚品

一年未曾使用從酒店帶回來的一次性用品

【生活用品/雜項】

各種廢紙

空的紙箱

空的紙袋

空的瓶子

今天以外的報紙

使用說明書

多年前的藥品

從前讀書或工作的筆記和書本

紀念品

不再運行的手錶

氣味已變淡的香氛產品

已枯萎的植物

充滿灰塵的小裝飾

一直沒有用的收納用品

一年中未曾讀過的書簎和雜誌

一年中未曾甪過的dvd

一年中未曾玩過的玩具和遊戲

【衣物類/鞋類】

購買衣服時所用的附送的袋子

過多的鞋盒

款式顯然已過時的衣服和外套

已起毛粒的針織衫

已發霉的手袋

衣領已變鬆或泛黃的衣服

過期除臭劑

沒有了鈕扣或已有破洞的衣服

拉鏈失靈的袋子

只有一隻的袜子

爆線的絲袜子

顏色和設計相似的衣服

尺寸和顏色相似的袋子

類似設計的鞋子

過多的衣架

已穿不下的衣服

因為貴價而捨不得掉的衣服

別人送贈卻不喜歡的衣服

每次減肥後便能穿上的衣服

讓你不舒服的鞋子

一年中未曾使用的衣服

一年中未曾使用的袋子

一年中未曾使用的帽子

一年中未曾使用的袜子

一年中未曾使用的鞋子

一年中未曾使用的褲子

一年中未曾使用的裙子