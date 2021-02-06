年初三拜月老成功率最高？全港10個地方求姻緣超靈驗　附參拜宜忌

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-06 08:10

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 牛年來到，不少單身男女都渴望新一年可以找到另一半，想要脫單的單身一族要好好把握年初三情人節的機會了！

黃大仙廟內有一座為單身男女牽紅線的月老神像。（趙楚翹攝）

今年年初三是情人節，想要脫單的單身一族要好好把握機會了！相傳在這一天拜月老，是求姻緣的最佳時刻。台灣命理專家楊登嵙指，一年有三次求姻緣的最佳時刻，第一次是在西曆2月14日情人節，即是今年年初三；第二次則是農曆7月7日七夕情人節；第三次就是農曆8月15日月老的生日。要想求得好姻緣，就小心別犯拜月老5大禁忌！

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年初三唔得閒點算？心急脫單的單身一族都不用失望，雖然傳統上經常出現「吉日」這回事，拜神都會想求個吉日去拜，讓事件事半功倍。不過，黃大仙廟監院表示，拜月老每天都是好日子。今年由於疫情關係，黃大仙祠開放時間有特別安排。正月初一至十五（2月12日至26日）開放時間為上午7時30分至下午6時正。

坪洲金花廟 - Peng Chau Kam Fa Temple@Facebook

2 月14日年初三是情人節，想新一年戀愛運順利，不妨趁新正頭祈求姻緣。除了拜月老之外，坪洲金花廟亦是求姻緣的熱門地點。金花娘娘又稱金花夫人、金花聖母，聞說求子求孫非常靈驗，保佑夫妻和合，幫助夫婦求子。有善信為感謝金花娘娘保佑，故送上一對對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」。前港督彭定康、前特首董建華曾先後在金花廟貴賓冊上簽各，阿姐人汪明荃、曹達華、林蛟等都曾經參拜。

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註：因疫情關係，個別廟宇有特別開放安排，參拜前要留意相關公布。 而華人廟宇委員會直轄廟宇將嚴格執行以下措施：群組方式進入廟宇人數限制為2人；善信進入廟宇必須佩戴口罩；群組之間必須保持1.5米社交距離。任何人士如違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，執法人員有權向該人士作出檢控，罰則包括罰款及監禁。

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