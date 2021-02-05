撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-05 18:44

昨晚（2月4日）網上瘋傳一條肥仔在元朗肉身攔車，卻遇上瘋狂駕駛女司機的影片，影片末段只見肥仔倒地，引起全城關注，不少人留言「肥仔有冇事？」、「報個平安啦！」過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，令人印象深刻，你記得幾多個？

事發昨日一輛私家車與一輛客貨車，在元朗教育路疑發生輕微碰撞，雙方司機口角，期間私家車突然開車，客貨車肥仔司機趴在私家車車頭蓋上阻止，私家車竟繼續行駛，場面驚險，引起全城關心肥仔安危。過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，以下這七個，哪個令你印象最深？

肥仔在元朗肉身攔車，卻遇上瘋狂駕駛女司機。

👇👇👇按圖回味7個經典肥仔👇👇👇

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「人人影視字幕組」團滅，網上哀鴻遍野，並感嘆字幕組的生存空間愈來愈小，亦勾起不少網民對看字幕組的回憶。上海警方周三（3日）指出偵破一宗侵犯影視作品著作權案，拒捕14名疑犯，涉案金額超過1600萬元，據指涉案的是內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」。不少不懂日語、韓語的網民，都是靠字幕組來接觸外國節目，更因此產生了不少特有的有趣共鳴及經歷。

👇👇👇按圖看14個字組必遇經歷👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

點擊看全文：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

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