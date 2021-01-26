撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-26 17:53

《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第六十一至第六十五集。

網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第六十一至第六十五集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。

桌上的是甚麼？（「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權）

61《阿興的奶奶》

+ 9 + 9 + 9

62《奇怪的病人》

63《阿花》

+ 3 + 3 + 3

64《新店開業》

+ 4 + 4 + 4

65《結婚也需要考試》

+ 4 + 4 + 4

🥶🥶🥶「細思極恐」系列： 🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

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