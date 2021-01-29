撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-29 18:21

【GME/沽空/WallStreetBets】GME其實是甚麼事？見網上十個post有九個都講GME，想吃花生又不知又何開始吃起？一堆術語傻傻看不懂？這10個近來風靡互聯網的術語，助你了解、見證股大時代。

令大鱷損手離場的Reddit板塊：WallStreetBets

美國實體遊戲連鎖店 GameStop（GME）近日股價爆升，全因有沽空機構唱淡GME，刺激Reddit網民發起集體入市，令多家市場大鱷損手離場，損失數以百億元計，更有基金一度傳出破產，這場散戶逆襲的史詩級大戰，各位就算冇入市，都不妨旁觀吃吃花生。👇👇👇按圖看10個術語了解散戶GME反擊戰👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻上悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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facebook出現了一個名為「儲水式熱水爐X老母群組」，有超過300名谷友，主要分享在寒冷的冬日下，如何在儲水式熱水爐的陰影下生存，以及發洩他們的不滿，是真真正正的「圍爐」。更有網民分享求生技巧，例如沖涼前先將衣服放在暖風機前，令谷友嘖嘖稱奇。

👇👇👇按圖看儲水式熱水爐的14道陰影👇👇👇

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同場加映：YouTube廣告冇得飛？歷年12個煩膠廣告 珍妮弗羅培茲、Grammarly

「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

立即CLICK入內文睇足本版：YouTube廣告冇得飛？歷年12個煩膠廣告 珍妮弗羅培茲、Grammarly

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