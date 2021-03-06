撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-06 07:30

如果選一個合適自己的髮型，隨時可以有減齡、顯瘦的效果；相反，如果選了一個不合適的髮型，有可能顯老、顯面大。韓國美妝造型頻道셜록뷰티早前在影片中講解多項關於面部特徵與髮型的關係。長vs短髮、有vs無瀏海、綁vs不綁頭髮，你又知道自己適合哪些嗎？

有瀏海vs無瀏海的薇娟

近年來不少女生都喜歡剪韓式「空氣瀏海」。雖然這種髮型有減齡的作用，但卻不是每個人都適合。除了留不留瀏海之外，相信女生們都試過糾結剪不剪短頭髮、綁不綁馬尾等問題。讓韓國美妝造型YouTube셜록뷰티解答一下面部特徵與髮型的問題！

▼▼▼點擊圖片查看哪些面部特徵不適合有瀏海▼▼▼

▼▼▼點擊圖片查看哪些面部特徵不適合短髮▼▼▼

▼▼▼點擊圖片查看哪些面部特徵不適合綁馬尾▼▼▼

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20個韓國女星整容前後大對比

韓國人經常以「外貌至上」，在社會上無論是甚麼階段，都會以外貌為其中一項評審準則，因此整容在韓國是十分普遍的事。以下這20名韓星，都曾經陷入過整容疑雲，有些已經大方承認了。

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同場加映：15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

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