撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-02 15:20

K-POP組合多數都是由4人或以上組成，有些甚至有10人以上。要認到全部成員，不是一件容易的事。近日，有網民在the qoo發表一篇關於「最有代表性的女團C位」的帖文，引來不少網民留言討論。《Opener》為大家整合當中被網民召喚最多次的14位。

IZ*ONE的張員瑛是其中一名呼聲最高的偶像

不少人在剛剛踏入K-POP圈子時，都會有「面盲症」。通常最先被記住的，都會是組合中的C位成員。在各位韓迷心目中，最有代表性的女團C位成員又是誰呢？以下14個女偶像，則是韓國網民心目中的最佳女團C位！其中少女時代的允兒擁有最高呼聲，她早前更被稱為「千年一遇美女」。

＊以下排名不分先後＊

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韓星YT訂閱人數TOP 20

韓國女團Blackpink成員Jennie，早前開通了個人YouTube頻道，開了4天已經有超過410萬人訂閱，氣勢強勁。近年不少韓星都有轉戰YouTube界，《Opener》為大家整理20名最多訂閱者的韓星YouTuber。

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同場加映：6大韓星應援招數

有follow開韓流的話，就會發現近年不少韓星都經常貼出「餐車認證照」，其實都是屬於應援的一種。到底進行這些應援需要花費多少？實際又有甚麼用途或意義？

點擊看全文：米花籃咩用途？地鐵燈箱廣告幾錢？揭6大韓星應援招數｜韓流日常