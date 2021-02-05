撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-05 15:51

臨近農曆新年，無印良品（MUJI）即日起至2月21日推出新春優惠，減價產品包括家居清潔用具和收納系列等生活日用品，另外男女服裝如內衣、牛仔褲、睡衣亦有減，折扣高達7折！不妨趁周末為新一年添置新衫新用品！

無印良品（MUJI）即日起至2月21日推出新春優惠，減價產品包括家居清潔用具、收納系列及男女服裝。（MUJI）

是次減價囊括多個類別的產品，除了有人氣的收納系列，亦有較少進行減價的化妝品系列、化妝袋及雙層小物袋，另外經常被日本用家靈活使用、可謂收納小幫手的不銹鋼掛勾亦有減！雖然整體折扣未算「跳樓價」，但不少本身定價偏低的產品亦有減價，值得入手！👇👇👇點圖睇21款減價產品👇👇👇

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農曆新年將至，相信不少人都知道新年期間買鞋會有「唉唉聲」之嫌，因此識買一定是揀新年前買！而各大品牌亦會趁機推出新春優惠，絕對是不錯的入貨時機！《開罐 Opener》為大家精選近期共11個減價運動品牌，除了有較人氣的Nike、adidas、Vans、Converse、New Balance，亦有較少減價的Hoka One One及ASICS，優惠最高達半價！即睇下文有咩款式值得購入！👇👇👇點圖睇10對Catalog抵買推介👇👇👇

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同場加映：網民呻Carousell買家19種超小家講價方法

拍賣網購平台Carousell，一向集各式各樣的貨品。之前便因有各式各樣新奇有趣的貨品而引起網民討論！不過近日又有網民再次於討論區發文，分享自己在Carousell遇過瘋狂講價的買家，結果引來不少網民和應，更紛紛分享自己的經驗，令人驚覺原來有人講價真的可以無下限！

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