撰文：齋啡妹妹
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常言道髮型相當影響一個人的整體外觀，就算是明星亦不例外！擁相當高人氣的BLACKPINK成員Lisa，先後因為跳舞時瀏海仍能穩如泰山及曾在綜藝節目上笑言「如果給100億韓元會願意撥瀏海」而聞名。而出道至今，零星幾次露出額頭時均秒上新聞，網民們亦不嫌其煩評論一番。早前Lisa因為在直播中露出額頭，結果再次引起網民討論，有人表示好看、有人為Lisa髮量稀疏而擔心，亦有直男粉絲表示想脫粉。
露額惹來兩極反應的又豈止Lisa，其實中港日韓台女星中，有不少都有一樣的苦惱，有些更因此幾乎從未有過露額造型！《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！
（Instagram@lalalalisa_m）
👇👇👇點圖即看10位露額見光死女星👇👇👇
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長髮於男生絕對是不容易駕馭的造型，一不小心就會給人不整潔、或是過於頹廢頓變流浪漢的形象。偏偏有些男星留長髮卻特別好看，甚至比短髮造型來得性感和「有佬味」。《開罐Opener》為大家盤點15個長髮造型更帥的男星，一起來淨化眼球！👇👇👇點圖即看15位短髮造型更帥男星👇👇👇
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同場加映：12個旺舖地標變了樣
過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。
吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？
👇👇👇點圖睇變了樣的12個旺舖地標👇👇👇
仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場