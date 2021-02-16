撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-16 17:55

農曆新年的4日連假話咁快就過去了，放完假之後的工作日總是擺出「初五咁嘅樣」，心不在焉地懷念著假期的悠閒，又後悔自己為什麼沒有好好利用假期的時間。日本有位插畫師在Twitter分享作品，畫出每次放長假的心境變化，由放假前一晚的興奮期待，到期假最後一日晚上抑鬱到懷疑人生。完全符合這幾日農曆新年假期後香港人的心情，

大家在連假過後返工返學一定會擺出「初五咁嘅樣」。（《架空OL日記》）

日本插畫師@ringoanu用6格插畫畫出整個長假的心境變化，明明一開始決定了要好好利用假期這幾天充實自己，做些有意義的事，到假期最後一日才驚覺自己根本甚麼都沒做。網民紛紛留言表示超有共鳴，而且下一次長假仍然會不停無限輪迴這個Loop。

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同場加映︰社畜必中「假期後遺症」7大心聲 返工前一晚已抑鬱、還胖了一圈

聖誕、徐夕、元旦等，年尾一連串假期已經過去。2021年首個星期一，大家又要回歸現實，過普通的生活。連假過後上班，不少人都會出現「假期後遺症」，念念不忘放假的日子，例如返工前一晚肯定不願上班到懷疑人生吧。

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