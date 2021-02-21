撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-21 08:00

相信每個人都希望擁有模特兒般的身材，細長的骨架和長腿才能撐起漂亮的衣服，不過其實身高矮的女生也有嬌小的優勢！日本節目《有點心機又如何？》專門介紹不同類型的女生利用「撩男術」在男生面前提升好感度，這次請到身高只有155cm的川島荷海，講解嬌小可愛的女生如何將身高變成優點，用5招收復男生的心！

日本節目《あざとくて何が悪いの？》（有點心機又如何？）介紹身材偏矮小的女生如何在男生面前耍小手段捕捉男生的心。嬌小女生雖然沒有大長腿和模特兒身材，卻能將身高化成武器，包括故意扮拿不到書架上的書、穿上超寬鬆男友系居家服等，心機滿滿，激發起異性的保護欲！

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日本節目《ホンマでっか！？TV》訪問了100位曾經被妻子「戴綠帽」的男性，以及結婚20年以上家庭美滿的男性，希望找出兩者不同之處。最後他們發現妻子曾出軌的男人原來有5個共通點，包括無朋友、喜歡獨處等，這些特徵亦是日本人妻出軌率高的原因，快點看看自己有沒有中以下特徵！

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在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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