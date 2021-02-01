撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-01 16:34

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

日本節目《爆報！THEフライデー》收到一對居住在關西的夫婦投稿，分享他們買下凶宅後發生的一連串可怕經歷。數年前,他們為了尋找理想的新居而四處參觀樓盤，最後看上一幢又大又新淨，而且交通位置都很方便的獨立大屋。不過，因為前屋主曾經在屋內殺害兩名女性，所以即使大減價賤賣也無人問津。男事主「不信邪」，很快便說服了妻子買下了大屋。結果他們後悔不已，因為住進大屋後未夠兩年便發生了一連串靈異事件，最後更揭發了令人不寒而慄的驚天大秘密...

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曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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同場加映：日專家看4件事秒知「結婚成功率」 IG是關鍵、愛哭的人難脫單？

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

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