撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-07 15:41

常說人類都是「外貌協會」會員，靚女自然容易交到男朋友，而外貌不算討好的人通常都要花多點心思去包裝自己。日本有位自認其貌不揚的醜女，因為擔心自己一世單身做老姑婆，在中學時決定鑽研「出pool戰略」，最後研究出醜人必做33件事即脫單，她本人亦因此找到真命天子，結婚並誕下兒子！《Opener開罐》為大家重點介紹其中8招，到底要點做才能「出pool」？

日本大熱暢銷書《醜女Marketing戰略》的作者田村麻美，最近亮相綜藝節目《じっくり聞いタロウ》分享自己的「脫單」心得。從小時候開始，田村一直以為自己是個可愛的孩子，知道升上小學後，被男同學嘲笑做醜女，才發現了這個殘酷的事實。自此之後，她便一直思考「如何讓能男生選擇自己」，不斷鑽研「出pool」方法。最後她將自己傾盡心血研究出來的脫單心得整合成33個步驟，只要跟著做，無論多麼平凡的女生也能出pool結婚做人妻！

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穿上純白婚紗，與心儀的男生步入禮堂，是不少女生的夢想。日本綜藝節目《ホンマでっか》最近請來專家為大家進行「結婚診斷」，通過4樣生活習慣和取向，看看你是否適合結婚成為人妻。原來Instagram上的照片竟然是「脫單」的關鍵！

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同場加映：日夫妻買凶宅做新房 慘遇連環靈異怪事 一次停電檢查揭恐怖真相

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

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