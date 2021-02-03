撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-03 16:54

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

當明星脫下華麗衣服、卸去胭脂水粉後，其實也是個平凡的普通人。如果一班仙氣十足的日本女神，換上便服後又會是什麼模樣？《Opener 開罐》數10位私底下穿便服秒變路人的女星，「國民女神」新垣結衣竟上演精彩時裝車禍、「千年一遇美少女」橋本環奈的便服讓人大跌眼鏡！

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最近日韓娛樂圈都傳來多單喜訊，《愛的迫降》CP玄彬與孫藝珍拍拖、男團「嵐」成員二宮和也與前女主播結婚，兩位男女神走在一起當然值得恭賀，但同時亦令大量迷妹迷弟心碎一地！其實日本有很多對明星夫妻，俊男美女走在一起非常養眼，當中更有些是拍劇後假戲成真，包括「金童玉女CP」桐谷美玲與三浦翔平，生下來的孩子基因一定非常強大！

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同場加映：日夫妻買凶宅做新房 慘遇連環靈異怪事 一次停電檢查揭恐怖真相

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

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