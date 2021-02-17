撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-17 17:15

每個人成功的背後都一定會有段故事，就算是看似光鮮華麗的KOL也可能有不為人知的過去。日本有位Gal系人氣模特兒上節目分享自己整容前的悲慘童年往事，她在13歲那年父親因欠債纍纍而人間蒸發，留下巨額債務，但年紀輕輕的她卻因為做了一件事而在谷底重新站起來，最後竟然可以靠一己之力賺到1500萬日圓（約港幣109萬）整容，由家道中落的少女變成有錢KOL！

今年25歲的Gal系（澀谷109辣妹）雜誌《小惡魔ageha》模特兒兼整容KOL黑崎みさ（Misa），最近亮相日本節目《じっくり聞いタロウ》分享她的故事，原來她曾經是一位富家女，可是13歲那年，爸爸突然宣布破產，甚至想帶著全家自殺，後來人間蒸發留下巨額債務給Misa和媽媽。儘管家道中落變得貧困，Misa仍然沒有放棄人生，她主動退學並努力工作債務，直到16歲那年出現了人生轉折位！

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假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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